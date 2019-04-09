نصار بشخصية "أكرم" في "الفيل الأزرق2"

كشف الفنان إياد نصار عن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.

وأكد في تصريحات لـ"لايف ستايل"، أنه يظهر من خلال الفيلم في دور ضيف شرف حيث يقدم شخصية "أكرم"، وهي شخصية مؤثرة في العمل وباقي شخصيات الفيلم، رافضا الدخول في تفاصيل الشخصية، مؤكدا أنه يكون هناك مواقف بينه وبين بطل العمل.

ومن جانب أخر، أوشكت أسرة الفيلم على الإنتهاء من التصوير بشكل نهائي، حيث يتبقى لهم يومين فقط، في ديكور مخصص للمشاهد الأخيرة، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي، يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، وإنتاج شركة سينرجي.

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