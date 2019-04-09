رانيا محمود ياسين تُؤكِّد انتظارها عرض "قهوة بورصة مصر"

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين أنّها تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "قهوة بورصة مصر"، وذلك بعدما انتهت مِن تصوير جميع مشاهدها مؤخرا خلال السياق الدرامي للفيلم.

وأضافت رانيا محمود ياسين، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن فيلم "قهوة بورصة مصر" يستعرض العديد من شرائح المجتمع المصري ومشاكلهم في أشكال مختلفة، إذ يحتوي الفيلم على عدد كبير من النجوم، وكل منهم له حكاية وقصة مختلفة عن الأخرى تكشف عن مشكلة وقضية داخل المجتمع، مؤكدة أنها من عشاق هذه النوعية من الأفلام، وبخاصة أنها تناقش العديد من القضايا الموجودة داخل المجتمع بأشكال متعددة وطرق مختلفة.

يذكر أن فيلم "بورصة مصر" يشارك في بطولته الفنان الكبير حسن حسني ولطفي لبيب ونجوى فؤاد ومحمد ثروت وعلاء مرسي ومحمد لطفي ومدحت تيخا وكلوديا وساندي ومروة عبدالمنعم وريكو والمطربة هند طاهر وعبدالله مشرف وهاجر الشرنوبي وأحمد صيام وياسر الزنكلوني ومحمد جمعة.

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