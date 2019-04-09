المطرب محمد شاهين يجري عملية جراحية في الجيوب الأنفية

القاهرة - سارة رفعت
أجرى الفنان الشاب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، عملية جراحية في الجيوب الأنفية بعد شعوره بآلام شديدة الفترة الماضية، الأمر الذي اضطره لإجراء الجراحة بعد تأجيل ما يقارب 9 سنوات.
وحرصت الصفحة الرسمية للفنان محمد شاهين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" طمأنت جمهوره على حالته الصحية قائلة: "محمد خرج من العملية ياجماعة والحمد لله بقى بخير دعواتكم ليه بالشفا".
وفي سياق آخر، انتهى شاهين من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
وتعاون مع شاهين في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، وليد
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