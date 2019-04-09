أحمد زاهر يُوضِّح افتقاده لإسماعيل محمود

كشف الفنان أحمد زاهر عن حزنه الشديد لرحيل الفنان إسماعيل محمود، صباح الأحد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ألمّت به.

وقال أحمد زاهر، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "تعاونت معه في مسلسل "العصيان" وتقرّبت منه كثيرا، إذ إنه كان إنسانا متسامحا وطيب القلب للغاية، ورحيله وجع قلبي كثيرا، وتعلّمت منه الكثير إذ كان فنانا بارعا بكل ما تحويه الكلمة من معنى، رحل جسمانيا وسنفتقده لكن ستبقى أعماله باقية تذكّرنا به".

وشُيِّع جثمان الراحل إسماعيل محمود مِن مسجد سيدي القباري في الإسكندرية، ومن أبرز أدواره "عاصم الغرباوي" في مسلسل "العصيان"، وشخصية "زاهر سليمان غانم" في "ليالي الحلمية"، وكان آخر أعماله مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".

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