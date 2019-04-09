هاني عادل يشارك في الفيلم الصوتي "النداهة"

أعلنت شركة O2 Media Group عن انتهائها من إنتاج فيلم "النداهة" بطولة النجم هاني عادل والفنانة حنان ترك، وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

ويذكر أن أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان ترك – في قرية ريفية يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة.

ويشار إلى أن الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم آخر أيام الأرض الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وهو ينوي وفريق عمل النداهة خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقٍ.

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