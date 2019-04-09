سلوى عثمان تُؤكّد أنّ "سوبر ميرو" كوميدي

كشفت الفنانة سلوى عثمان أنها تُواصل تصوير مَشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "سوبر ميرو"، بطولة النجمة إيمي سمير غانم، مشيرة إلى أن المسلسل يحتوي على جرعة كوميدية رائعة، وبخاصة في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم بجانب إيمي سمير غانم كحمدي الميرغني والنجم الكبير سمير غانم، مؤكدة أنه رغم أن المسلسل يعد أول تعاون بينها وبين إيمي وحمدي، لكن كواليس المسلسل رائعة يسودها جو من المرح والحب بين الجميع العاملين في المسلسل.

وأعلنت سلوى عثمان، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تظهر خلال السياق الدرامي للمسلسل في دور أم للشخصية التي يجسدها الفنان حمدي الميرغني، لكنها ستكون أم متعبة تتسبب في العديد من المشاكل لحمدي الميرغني على مدار حلقات المسلسل، وذلك في إطار كوميدي خفيف وممتع للمشاهدين.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، عمر الشناوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، محمد محمود، ميار الغيطي، إخراج وليد الحلفاوي.

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