القاهرة - سارة رفعت
يقدم الفنان أحمد أمين وفرقة "أمين وشركاه" آخر عروضهم المسرحية، يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل الجاري، على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.
وتستمر قناة dmc، في عرض بقية المسرحيات المتبقية، والتي قدمتها الفرقة على خشبة المسرح على شاشتها كل يوم جمعة، في تمام التاسعة مساءً.
وجدير بالذكر أنه تم عرض 8 مسرحيات من "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، وقد نالت إعجاب الجمهور، وكانت دائمًا كاملة العدد، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
عروض "أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشرف على الكتابة أحمد أمين، ورشة كتابة: سارة هجرس، وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، هيثم رزق.
العروض بطولة أحمد أمين بمشاركة كل من: حاتم صلاح، وليد عبدالغني، رحمة أحمد فرج، رامي نادر، شريف عبدالفتاح، ياسمين رحمي، عمر عبدالله، نفرتاري، أوغلو، محمد طارق.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة "آمين وشركاه" يقدمون آخر عروضهم المسرحية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.