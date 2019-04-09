شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."فى ناس بيبانو" تجمع بين هيفاء وهبى وأحمد البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن أحمد البرازيلى فى أغنية جديدة مع المطربة هيفاء وهبى تحمل اسم " فى ناس بيبانو" من كلمات باسم محفوظ والمقرر طرحها ضمن ألبوم هيفاء الجديد التى تحضرله حاليا حسبما أكد البرازيلى لـ"الخليج 365".

وأشار البرازيلى إلى أنه يراهن على هذه الأغنية التى يعتبرها جديدة ومختلفة عليه، معبراً عن سعادته بالتعاون مع هيفاء للمرة الثانية بعدما قدم معها أغنية "مزيكا هادية" وحققت نجاحا كبيرا.





يذكر آن آخر أعمال هيفاء وهبى هى الأغنية السابعة من ألبومها الجديد "حوا"، والتى تحمل اسم "اجمدى"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب ونشرتها على موقع "يوتيوب" ومختلف مواقع التواصل الاجتماعى، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد الوزيرى.

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