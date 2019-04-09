إنكار وأزمات وكليب وسخرية.. قصة عام من زواج شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حلت أمس الاثنين، الثامن من أبريل، الذكرى السنوية الأولى لزواج المطربة شيرين عبدالوهاب بالمطرب حسام حبيب.

ونشر حبيب عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جمعته بزوجته وعلق عليها: "عشت عمري كله أدور على ست في طيبة أمي وجدعنة صحابي الرجالة تكون سند وضهر وحبيبة وصديقة، وزي اليوم ده من سنة ربنا سبحانه وتعالى وهب لي كل ده وزيادة بتمني من ربنا إني أفضل أشكره عليكي، كل يوم وكل سنة وانتي كل حاجة في حياتي".

وردت الفنانة شيرين عليه برسالة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" قالت فيها: "إنهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة أني اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام، وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام، كل سنة وانت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا".

واحتفلت شيرين بزواجها من الفنان حسام حبيب في 8 أبريل الماضي 2018، في حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن.

ونرصد لكم في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لقصة الحب التي جمعت شيرين وحسام:

إعلان ونفي

في أبريل 2018، نشر المهندس حسين حبيب، والد حسام صورة جمعت شيرين بنجله عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقًا: "ابني وعروسته".

لكن سرعان ما نفى "حبيب" ما قاله والده: "والدي يمزح معنا"، والذي أكد أن علاقتهما ليست أكثر من "صداقة متينة".

بعدها حذف حبيب الصورة، وبعد أسابيع قليلة نشر والده صورة جديدة تجمع ابنه بشيرين وعلق عليها قائلاً: "رغم كيد العزال ابني وحبيبة قلبي".

بعد شهرين من إعلان المهندس حسين حبيب أتم الفنان حسام زواجه من شيرين، في أحد فنادق القاهرة.

أزمات

حفل رأس السنة

في إحدى حفلات رأس السنة 2019، طلبت شيرين تعديل الصوت في القاعة المقام به الحفل، خاصة أن الصوت له صدى مدوٍ بالمكان، لتقول بعدها: "والله أنا خسارة في البلد دي"، وأثارت هذه العبارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل، وإعتذرت شيرين بعدها.

في الحفل نفسه، كُسر زجاج إحدى الطاولات الموجودة في القاعة، لتعقب شيرين على الأمر قائلة: "عادي يا جماعة، أهلًا بيكم انتوا في مصر"، وهو ما اعتبره البعض إساءة لبلدها.

وقتها رد زوجها حسام قائلًا: "كان في مشكلة في الصوت والناس ماكنتش سامعة كويس، فشيرين اقترحت حل، والملحن حلمي بكر كان قاعد في الصالة وقالت شيرين مش كدة يا أستاذ حلمى فرد: (انتي صح)، فقالت ضاحكة: (طلعت بفهم.. أنا خسارة في مصر)".

وتابع: "كانت ترابيزة كبيرة قاعد عليها أجانب اتكسرت.. شيرين حاولت تهزر معاهم فقالت: (متخافوش كل شيء هيتصلح.. أهلا بيكوا في مصر)".

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بعدها شن الإعلامي تامر أمين هجومًا على شيرين إلا أن حسام ووالده تصدا للدفاع عن شيرين حتى انتهت الأزمة، بإعتذار أخر من شيرين التي قالت إنها لم تقصد الإساءة.

أزمة البحرين

وأثارت شيرين الجدل حولها مرة أخرى، على خلفية تداول أخبار عن إساءة جديدة لمصر، في إحدى حفلاتها بدولة البحرين، عندما قالت لسيدة طلبت منها غناء أغنية "مشربيتش من نيلها": "هنا اتكلم براحتي في مصر يسجنوني".

بعدها رفع المحامي سمير صبري، دعوى قضائية ضد شيرين بتهمة الإساءة لمصر في الخارج، ودافع حسام عن زوجته مرة أخرى، قائلًا: "شيرين لم تقصد الإساءة لمصر نهائيًا"، وطالب محبي المطربة أن يقفوا بجوارها.

فيما كتب والده عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "اتركوها كما هي عفوية وعبقرية.. ربنا يخليها لمصر أم الدنيا، ادعوا لشيرين عبدالوهاب".

السخرية بسبب القبلات

تعرض الزوجان شيرين وحسام لموجة من السخرية، إثر ظهورهما وهي تقبله، ما دفع البعض لتوجيه تعليقات لاذعة للزوجين.

وبسبب حرص شيرين الدائم على تقبيل زوجها في أي مناسبة، تساءل البعض لماذا هي التي تصر دومًا أن تظهر حبها للعلن، بينما هو لا يقوم بأي تصرف عاطفي نحوها؟.

ويبدو أن تعليقات الجمهور استفذت حبيب لينشر بعدها صورتين لهما أثناء رحلتهما في فرنسا، وأطل في إحدى الصور وهو يحتضنها ويقبلها، وفي الأخرى يعانقها، وعلق: "والله بحبك أكتر".

فيما قالت شيرين إن حسام يخجل أمام الكاميرات لذا هي التي تقوم بتقبيله.

تصريحات "تخاريف"

ظهرت شيرين ضيفة في برنامج" تخاريف" للإعلامية وفاء الكيلاني، وتحدثت خلال البرنامج عن علاقتها بزواجها، وقالت:

- أنا وحسام بقالنا 5 سنين صحاب، وأنا طلبت أيده وقولتله "هو إحنا ينفع نتجوز".

- مهري من حسام كان ربع جنيه، وهو راجل زي الألماظة، ومكنتش عارفة قيمته وأنا صاحبته.

- حسام بيزعل لما ببوس حد، والست يتخاف عليها، وفي حاجة اسمها حرمة للست.

وأثار التصريح الأخير موجة من السخرية من شيرين وحسام، إلا أنها تجاهلت ردود الأفعال وطرحت عدة صور لها مع زوجها في مناسبات مختلفة.

كليب حبه جنة

طرحت الفنانة شيرين في شهر فبراير الماضي، أحدث فيديو كليب "حبه جنة" لها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتويب، وشارك في الكليب حسام، وجمعتهما العديد من المشاهد الرومانسية، وحقق الكليب 35 مليون مشاهدة.