ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: جان يامان يريد لقاء اليسا وهكذا ردّت .. بالفيديو سما المصري ترتدي الحجاب وهل تصدر أناشيد رمضانية قريباً؟ نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل بشكل كبير وتقول: أنا المهدي المنتظر شبه صادم بين شيرين عبد الوهاب وزوجة هذا الممثل المصري الراحل جيني إسبر: تعبت وبدي ارتاح طفلة تنهار بكاء بعدما رأت دانييلا رحمة في الموركس دور الطبيب الشرعي للأميرة ديانا يؤكد أنها لم تمت بسبب حادث السير وهذه التفاصيل المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": شبه صادم بين شيرين عبد الوهاب وزوجة هذا الممثل.. ونجمة "ستار أكاديمي" تقول إنها المهدي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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