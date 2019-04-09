شاهدوا.. نجمة “باب الحارة” بين أحضان حبيبها و “كانت ولعانة والجو جنووون”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:01 صباحاً - نشرت الممثلة السورية ​شمس الملا​ ابنة مخرج مسلسل باب الحارة بسام الملا صورة لها عبر صفحتها الرسمية إلى جانب حبيبها على متن يخت فاخر في مدينة دبي. وعلقت على الصورة كاتبة: “السهرة مبارح كانت ولعانة عاليخت وكان الجو جنوووون”.

وكثرت التعليقات على صورة شمس اذ انها اطلالة نادرة لها مع حبيبها الا انها ليست المرة الاولى التي تثير فيها شمس الجدل فهي تنشر صور جريئة لها وتكون عادة حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي .

يذكر ان شمس عرفت شهرة أوسع بعد ان شاركت في مسلسل “باب الحارة”



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