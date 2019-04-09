نادين الراسي تثير الجدل حول زواجها للمرة الثانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:01 صباحاً - أثارت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ الجدل حول نيّتها الزواج للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد نشرها صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها برسالة باللغة الإنكليزية توجهت بها إلى أحد الأشخاص دون أن تسميه.

وقالت:”أشعر أن كل شيء في حياتي أوصلني إليك.. قراراتي، انكساراتي، أسفي.. كل شيء! وعندما نكون معاً، اشعر أن ماضيّ كان يستحق كل هذا العناء، لأنني لو فعلت شيئًا مختلفًا، لربما لم أقابلك أبدًا. لمرة واحدة في حياتي، لا أشعر أنني أحاول أن أكون سعيدة.. فعندما أكون معك ، يحدث هذا تلقائيا”.

وتفاعل المتابعون مع رسالتها هذه بشكل كبير، ولكن اللافت أكثر كان تعليق إحدى صديقاتها بالقول: وأخيراً، لترد عليها الراسي:استعدي لتقفي الى جانبي وتكوني “اشبينتي”، مضيفة رمز “العروس”.