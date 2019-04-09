شاهد.. امل الانصاري توضح سبب عدم حضورها زفاف شقيقها هديل وعيس المرزوق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:01 صباحاً - اوضحت مدونة التجميل امل الانصاري سبب عدم حضورها زفاف شقيقتها هديل والفنان عيسى المرزوق الذي اقيم مساء امس الاثنين.

وقالت امل في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “لنفرض انه اليوم عرس اختى ما احد له الحق ان يتدحل في خصوصياتنا”.

وتابعت امل الانصاري: “لنفرض انه في اليوم في فرح الحريم ولا احد فينا نشر اي تعليق” واضافت “يا جماعة وضع ابوي الصحي خطير جدا والمفروض تكون عمليته بكره يوم الثلاثاء”.

وختمت امل كلامها بالقول ان الحفل الذي اقيم كان للرجال فقط وليس للحريم وان عيسى لم يستطع الغاء الحفل في اخر لحظة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل قد تداولوا العديد من مقاطع الفيديو لحفل الزفاف الذي اقيم مساء امس في الكويت.