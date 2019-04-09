شاهد.. اللقطات الاولى من زفاف عيسى المرزوق وهديل الانصاري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:01 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الاولى من زفاف الفنان الكويتي عيسى المرزوق على هديل الانصاري شقيقة مدونتي الجمال فاطمة وامل الانصاري. وقد اظهرت مقاطع الفيديو اجواء حفل الزفاف كما ظهر عيسى المرزوق وهو يرقص حاملا السيف. وكان عيسى المرزوق قد تعرض للكثير من الإنتقادات بسبب تكتمه عن هوية خطيبته وعدم نشر صورها خاصة وأنها شقيقتها أمل وفاطمة من المدونات الشهيرات عبر انستغرام واللتان تشتهران بشبههما للنجمة نادين نجيم، وتنشران صورهما بشكل علني امام الجمهور بدون أي قيود من المجمتع.

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