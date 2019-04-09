شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بإطلالة فلاحي ملونة فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الممثلة المصرية ​حنان مطاوع​ على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في الديكور الأساسي لمسلسل "​لمس أكتاف​"، وننشر صور لها من داخل كواليس المسلسل والإطلالة التى تظهر بها خلال الأحداث، وصورة أخرى تجمعها بمؤلف العمل هانى سرحان وهى مرتدية جلباب فلاحى حسب الشخصية التى تجسدها ضمن الأحداث بحانب أبطال العمل ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب.

وتجسد مطاوع شخصية فلاحة وزوجة الممثل المصري ​فتحي عبد الوهاب​، الذي يعمل "تاجر مخدرات" يدخل في صراعات مع بطل المسلسل، الممثل المصري ​ياسر جلال​، وتدور مشاهد مطاوع في إطار من التشويق والإثارة، خصوصاً أنها تمر بعدة مفارقات، وتتوالى الأحداث.

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المسلسل من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغني، سمر مرسي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.















