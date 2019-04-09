الارشيف / فن ومشاهير

حنان مطاوع بإطلالة فلاحي ملونة فى "لمس أكتاف"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بإطلالة فلاحي ملونة فى "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الممثلة المصرية ​حنان مطاوع​ على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في الديكور الأساسي لمسلسل "​لمس أكتاف​"، وننشر صور لها من داخل كواليس المسلسل والإطلالة التى تظهر بها خلال الأحداث، وصورة أخرى تجمعها بمؤلف العمل هانى سرحان وهى مرتدية جلباب فلاحى حسب الشخصية التى تجسدها ضمن الأحداث بحانب أبطال العمل ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب.

56666827_2173688476072076_1294152295725924352_n

 

وتجسد مطاوع شخصية فلاحة وزوجة الممثل المصري ​فتحي عبد الوهاب​، الذي يعمل "تاجر مخدرات" يدخل في صراعات مع بطل المسلسل، الممثل المصري ​ياسر جلال​، وتدور مشاهد مطاوع في إطار من التشويق والإثارة، خصوصاً أنها تمر بعدة مفارقات، وتتوالى الأحداث.

 

Advertisements
56268521_2531394190433642_2944524390093553664_n

 

المسلسل من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغني، سمر مرسي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

 

56949305_2043620319094856_8489521280276496384_n
 
56398447_703892950026100_5149577736779464704_n
 
56481848_515920818938938_7653623492314660864_n
 
56823336_387481558503440_4954998190509129728_n
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع بإطلالة فلاحي ملونة فى "لمس أكتاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا