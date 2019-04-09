شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم الرعب"us" في مصر ترتفع إلى 116 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "US" من إنتاج "Universal Pictures" والذي طرح في 22 مارس الماضي، إيرادات في مصر وصلت إلى 116 ألف دولار أمريكي، وذلك بعدما كانت إيراداته 16 ألف دولار فقط بداية ابريل الجاري.

الفيلم بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

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ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازاتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.