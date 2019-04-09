بمباراة كرة قدم نسائية.. ناتالي بورتمان وجينيفر جارنر تدعمان "Time’s Up"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared" صوراً خاصة بعدد من نجمات هوليوود واللواتي قمن بدعم حركة "Time’s Up" الشهيرة بمناهضة التحرش الجنسي، على ملعب لوس أنجلوس لكرة القدم أثناء مباراة لفريق النساء الوطني مساء يوم الأحد الماضي.

وظهرت النجمات ناتالي بورتمان، جينيفر جارنر، وايفا لونجوريا باركر وجيسيكا تشاستين وهن يدعمن فريق النساء لكرة القدم بتيشيرتات مكتوب عليها "Time’s Up Pay Up".

وتأتي الوقفة دعمًا منهن لعدم تقاضي الفريق النسائي نفس أجور فريق الرجال لكرة القدم على الرغم من كونهم فريق كرة القدم النسائي الأول في العالم، وتحقيقهن عائدات بالملايين، كما قامت تشاستين بالتعليق عبر قصتها على "انستجرام" قائلة "فريق الكرة النسائية الأمريكية هو الأفضل في العالم، ولا يزلن يتقاضين أجرًا أقل من فريق كرة القدم الرجالي".

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