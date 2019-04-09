إدوارد يستأنف تصوير "حكايتي" الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان إدوارد، في دراما رمضان المقبل، من خلال 3 أعمال هي "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، و"حكايتي" مع ياسمين صبري، و"علامة استفهام" مع محمد رجب.

وواصل إدوارد مساء أول أمس الأحد، تصوير دوره في مسلسل "حكايتي" في استديو كينج توت، حتى صباح اليوم التالي، وجمعته عدة مشاهد بالفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر أن يعود غدًا الأربعاء لاستكمال تصوير عدد من المشاهد.

ويجسد "إدوارد" في المسلسل شخصية عم ياسمين صبري بطلة العمل، التي تتعرض عائلتها لبعض المشكلات والأزمات التي تصبح محور أحداث المسلسل.

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وانتهت الجهة المنتجة للمسلسل، مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل، على أن يتم طرحه خلال اليومين المقبلين.

مسلسل "حكايتى"، بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجي".

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