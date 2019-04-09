شاهد… سارة الودعاني عاتبة على زوجها لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 06:53 صباحاً - كشفت خبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني عن الهدية التي تلقتها من زوجها عبدالوهاب سياف بمناسبة احتفالهما بمرور عام على زواجهما.

وقد اهدى عبدالوهاب السياف زوجته خاتماً ماسياً راقياً بمناسبة ذكرى عقد قرانهما، حيث نشرت النجمة السعودية مقطع فيديو ظهر فيه شكل الخاتم بوضوح بينما كان زوجه يضعه في إصبعها، ثم نشرت مقطع آخر عبر حسابها على “سناب شات” تسخر فيه من تغير معاملة زوجها لها بعد مرور عام.

وتحت عنوان “كبرنا ولا ايش”، علقت سارة الودعاني بقولها: “بس الفرق بين السنة اللي فاتت والسنة هادي فرق شاسع.. سبحان الله شلون الحياة تغيرت.. يعني السنة اللي فاتت وقت الملكة والحين يعني ابو سعد بدل ما يقولي كلام.. يعني يلا ما علينا.. قاعد يقولي البيت مدري ايش والكهربا مدري ايش.. نفس الكلام بالظبط من السنة اللي فاتت”.