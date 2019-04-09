ريان رينولدز وصامويل ال جاكسون يواصلان تصويل "The Hitman’s Wife Bodyguard 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل النجمان العالميان، صامويل ال جاكسون وريان رينولدز، تصوير عدد من مشاهدهما الخارجية من كواليس الجزء الثاني لفيلم الكوميديا "The Hit man's Wife Bodyguard" مساء أمس الاثنين، في زغرب عاصمة كرواتيا، والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2020.

وظهر رينولدز وهو مستلقي على ظهره أمام أحد الشواطئ ومعه صامويل ال جاكسون والذي كان يضيح أمر ما لرينولدز ليساعده بعدها على النهوض، كما تشاركهما بطولة الفيلم النجمة العالمية، سلمى حايك، والتي ظهرت معهما أيضًا في أحداث الجزء الأول والذي طرح تجاريًا عام 2017 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وتدور أحداث الفيلم استكمالاً لأحداث جزئه الأول حول حارس شخص يقع في ورطة عندما يتم إسناد مهمة الحفاظ على حياة أحد القاتلين المحترفين، ليمرا سوياً بالعديد من المواقف الطريفة والمضحكة، وحقق الجزء الأول إيرادات عالمية تخطت الـ170 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط حاجز الـ30 مليون ما دعى الشركة المنتجة لإنتاج جزء ثان من الفيلم.

يذكر أن بطل الفيلم ريان رينولدز يقوم ببطولة عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "Pokemon Detective Pikachu" والمقرر طرحه مطلع شهر مايو المقبل، إلى جانب الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة خاصته "The Croods" والمقرر طرحه أيضاً بشهر سبتمبر من عام 2