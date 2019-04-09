رحمة رياض تحتفل بالـ 100 مليون!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 06:01 صباحاً - احتفلت الفنانة رحمة رياض، بوصول أغنيتها “وعد مني”، إلى 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. ونشرت “رحمة” عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع من الأغنية، وجهت خلاله الشكر لجمهورها ولصناع العمل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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