كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2019 06:01 صباحاً - اشاد الاعلامي مصطفى الاغا بالنجمة السورية واصفا اياها بالهرم الفني الشامخ.

فقد نشر مصطفى الاغا تغريدة عبر حسابه على تويتر ارفقها بصورة لاصالة وعلق عليها: “من قال بأنه ليس في سورية أهرامات ؟ أصالة هرم فني شامخ”.

بدورها ردت اصالة على تغريدة الاغا وقالت: “ألف شكر على لطفك البالغ مصطفى الغالي” كما قالت في تغريدة اخرى: “كتير تأثّرت بهالكلام أكتر من أيّ كلام انقال عنّي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الاغا: “من قال انه ليس في سوريا اهرامات؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.