شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف أكثر عن فيلم الخيال العلمى Fast Color والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الخيال العلمى Fast Color، أول تريلر، للعمل المقرر طرحه يوم 19 أبريل الجارى في دور العرض الأمريكية.

فيلم Fast Color من بطولة جوجو مبثا-رو، لورين توسان، ديفيد ستراثيرن، سانية سيدني، كريستوفر دينهام، ليفي مارتينيز، جيرمين واشنطن، ريان بيجاي، تاسوس هرنانديز، ومن إخراج جوليا هارت، وتأليف جوردان هورويتز.

ويدور الفيلم حول اجبار امرأة على الهرب عندما تكتشف قدراتها الخارقة، وبعد سنوات من تخليها عن عائلتها، والمكان الوحيد الذي ترك لتبقى فيه هو منزلها.