شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Flute & Bow تقدم خلطة فلوت موسيقية فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة Flute & Bow لإحياء إحدى أكبر حفلاتها الموسيقية فى القاهرة، وذلك على مسرح دار الأوبرا المكشوف، فى تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل. وتعتبر Flute & Bow من أحدث التجارب الموسيقية التي أقتحمت مجال الأندرجراوند فى مصر، وتقدم مزيجًا سماعيًّا يعتمد بالأساس على عزف الفلوت مع رانيا عمر مع خلطة الآلات الوترية، لتجسيد حالة موسيقية آسرة من روح موسيقى التانجو.

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