سليمان عيد يعلق على صورة زوجته وعائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، صورة جمعته بزوجته وابنته، وابنه الفنان الشاب عبدالرحمن. وعلق عيد على الصورة قائلًا: "الحب كله". ويشارك عيد الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو" الذي كن مقررًا أن يخوض به الزعيم سباق دراما رمضان، قبل تأجيله، من إخراج رامي إمام. ​



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