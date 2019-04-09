حسين الجسمي يتذكر والدته برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص المطرب الإماراتي حسين الجسمي، على تذكر والدته الراحلة بطريقته الخاصة، ورثاها بشكل مؤثر، بعد أن نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق على الصورة: "السعادة أمي، والحزن غيابها"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه.

ويواصل الجسمي التواصل مع جماهيره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقى إعجاب متابعيه.

