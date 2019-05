وفاة "فتاة جيمس بوند" الصربية بعد أسبوع من وفاة "فتاته الأولى"!

كما أدت دور عشيقة الجاسوس البريطاني في فيلم "من روسيا مع الحب"، الصادر عام 1963، والذي أدى فيه شون كونري أيضا دور البطولة بشخصية بوند.

كما شاركت ناديا في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل "المنتقمون". وفي سبعينيات القرن العشرين، أصبحت تعمل في مجال اختيار النصوص السينمائية لشركات أفلام مثل "Rank Films" و"Hammer Films".

وفي الآونة الأخيرة، كرست الفنانة وقتها للكتابة، وأصدرت روايتها "The Victims and the Fools"، وكتبت أيضا قصة للأطفال "The Puppet Planet"، وكانت تعمل على كتابة مذكراتها قبل وفاتها.