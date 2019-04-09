كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة "فتاة جيمس بوند" الصربية بعد أسبوع من وفاة "فتاته الأولى"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توفيت الممثلة الصربية، ناديا ريجين، البالغة من العمر 87 عاما، وأعلن عن وفاتها، يوم الاثنين 8 أبريل الجاري.
وظهرت ناديا في أفلام جيمس بوند "من روسيا، مع الحب"، وفيلم "إصبع الذهب". وفي الأسبوع الماضي، توفيت الممثلة البريطانية، تانيا ماليت، التي شاركتها في فيلم "إصبع الذهب"، عن عمر يناهز 77 عاما.
ونعى نجوم سلسلة أفلام "007" النجمة الجميلة في بيان نشر عبر تويتر هذا الصباح، والذي جاء فيه: "نأسف للغاية لمعرفة أن ناديا ريجين توفيت عن عمر يناهز 87 عاما".
ولعبت ناديا دور "بونيتا" في فيلم "إصبع الذهب"، البريطاني الشهير في عام 1964 إلى جانب الممثل، شون كونري، الذي لعب دور جيمس بوند.
كما أدت دور عشيقة الجاسوس البريطاني في فيلم "من روسيا مع الحب"، الصادر عام 1963، والذي أدى فيه شون كونري أيضا دور البطولة بشخصية بوند.
كما شاركت ناديا في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة مثل "المنتقمون". وفي سبعينيات القرن العشرين، أصبحت تعمل في مجال اختيار النصوص السينمائية لشركات أفلام مثل "Rank Films" و"Hammer Films".
وفي الآونة الأخيرة، كرست الفنانة وقتها للكتابة، وأصدرت روايتها "The Victims and the Fools"، وكتبت أيضا قصة للأطفال "The Puppet Planet"، وكانت تعمل على كتابة مذكراتها قبل وفاتها.