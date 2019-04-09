وفاة "فتاة جيمس بوند" الصربية بعد أسبوع من وفاة "فتاته الأولى"!

توفيت الممثلة الصربية، ناديا ريجين، البالغة من العمر 87 عاما، وأعلن عن وفاتها، يوم الاثنين 8 أبريل الجاري.

وظهرت ناديا في أفلام جيمس بوند "من روسيا، مع الحب"، وفيلم "إصبع الذهب". وفي الأسبوع الماضي، توفيت الممثلة البريطانية، تانيا ماليت، التي شاركتها في فيلم "إصبع الذهب"، عن عمر يناهز 77 عاما.