سميرة سعيد تعود للزمن الجميل في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير حديثة بالأبيض والأسود، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد حمدي.

سميرة تألقت خلال الجلسة بإطلالة كلاسيكية مميزة أعادتها للزمن الجميل، وقد شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

جمهور الفنانة المغربية عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الكلاسيكية، وتغزلوا في جمالها.

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وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد حلت ضيفة في ندوة خاصة بأندية الليونز، والتي تحدثت خلالها عن أبرز المحطات في مشوار حياتها، وذلك داخل فندق سونستا بمصر الجديدة.

وشارك في الندوة أعضاء ورؤساء أندية الليونز أعضاء ورؤساء أندية الليونز، وحاكم المنطقة الليونزية، ونونه سلمان، وإيمان مختار، وأدارت الندوة الإعلامية سهير جودة.

وأطلت الفنانة المغربية خلال الندوة بفستان أسود طويل مزين برسومات لورود حمراء، والتقط الكثير من الصور الفوتوغرافية مع الإعلامية سهير جودة وحضور الحفل.

ومن ناحية أخرى، كان قد تم تكريم الفنانة المغربية سميرة سعيد مؤخرا في الاحتفالية التي أقامها المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الخاصة بيوم العطاء الحادي عشر، لتكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري.