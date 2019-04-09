- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير حديثة بالأبيض والأسود، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد حمدي.
سميرة تألقت خلال الجلسة بإطلالة كلاسيكية مميزة أعادتها للزمن الجميل، وقد شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
جمهور الفنانة المغربية عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الكلاسيكية، وتغزلوا في جمالها.
وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد حلت ضيفة في ندوة خاصة بأندية الليونز، والتي تحدثت خلالها عن أبرز المحطات في مشوار حياتها، وذلك داخل فندق سونستا بمصر الجديدة.
وشارك في الندوة أعضاء ورؤساء أندية الليونز أعضاء ورؤساء أندية الليونز، وحاكم المنطقة الليونزية، ونونه سلمان، وإيمان مختار، وأدارت الندوة الإعلامية سهير جودة.
وأطلت الفنانة المغربية خلال الندوة بفستان أسود طويل مزين برسومات لورود حمراء، والتقط الكثير من الصور الفوتوغرافية مع الإعلامية سهير جودة وحضور الحفل.
ومن ناحية أخرى، كان قد تم تكريم الفنانة المغربية سميرة سعيد مؤخرا في الاحتفالية التي أقامها المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الخاصة بيوم العطاء الحادي عشر، لتكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تعود للزمن الجميل في أحدث جلسة تصوير.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.