شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد زواجها الأول من حسام حبيب على «الموتوسيكل».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعيد زواجها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، الذي يوافق الاثنين 8 إبريل.

الفنانة المصرية نشرت صورة طريفة جمعتها بزوجها على الموتوسيكل، وأرفقتها بتعليق رومانسي على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

شيرين عبرت عن حبها الشديد لزوجها، بقولها: “النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام”.

الفنانة المصرية أضافت: “وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام.. كل سنة وإنت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا”.

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ومن جانبه عبر حسام عن حبه لشيرين برسالة رومانسية قال فيها: “عشت عمرى كله ادور علي ست في طيبه امي و جدعنه صحابي الرجاله تكون سند وضهر وحبيبه وصديقه”.

واضاف: “وزي اليوم ده من سنه ربنا سبحانه و تعالى وهب لي كل ده و زياده بتمني من ربنا اني افضل اشكره عليكي كل يوم و كل سنه و انتي كل حاجه في حياتي”.

يُذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تزوجت من حسام حبيب في إبريل عام 2018، وذلك بعد قصة حب بينهما، واقتصر الزفاف على حضور عدد قليل من الفنانين.

وقد نفت شيرين مؤخرا كل ما تردد من أنباء عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب، خلال حفلها في البحرين، حيث قامت بوضع يدها على بطنها، وقالت: “أنا مش حامل على فكرة.. الناس عايزيني حامل بالعافية”، وذلك وسط ضحكات جمهورها.

والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لديها ابنتين من زوجها السابق الملحن محمد مصطفى هما “مريم وهنا”، وقد كشفت الكثير من المواقف عن العلاقة الطيبة التي تربطهما بزوج والدتهما حسام حبيب.