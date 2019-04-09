سلمان خان في صورة له على شاطئ مالطا.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم سلمان خان كان حديث المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الإعلان عن البدء في تصوير فيلمه ‘Dabangg 3’، ورغم بعض المشاكل التي صاحبت بداية العمل، لكن تظل أخبار الممثل ملء السمع والبصر.

منتج ‘Dabangg 3’ أتول أجنيهوتري Atul Agnihotri قد شارك صورة لسلمان خان من موقع تصوير فيلم “بهارات”، كانت قد التقطت له في أثناء تصويره في مالطا، في الصورة، يمكننا أن نرى ممثل Bajrangi Bhaijaan وسيمًا، وهو يرتدي “جلباب” ابيض اللون ويقف بالقرب من النهر ويحدق عند غروب الشمس.

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من المقرر أن يصدر الفيلم الذي يخرجه على عباس ظفر يوم عيد الفطر 2019، وهو بطولة أيضا كاترينا كايف، سونيل جروفر، ديشا باتاني، نورا فتحي وجاكي شروف في أدوار محورية.

وفي السياق ذاته، اختتم سلمان خان مؤخرا تصوير أغنيته الجديدة من ’ Dabangg 3 ‘. وقد انضم إليه أيضا الممثلة الرئيسية للفيلم سوناكشي سينها في مادهيا براديش، بالإضافة إلى “بهارات” و”دابانغ 3”، أعلن سلمان خان انه سيعرض فيلم “ان شاء الله” الذي أنتجه سانجاي ليلا بهنسالي.

في وقت سابق، أكد سلمان خان أن تصوير Dabangg 3 سيبدأ في 1 أبريل وسيصدر الفيلم في ديسمبر 2019، وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، أشار سلمان أيضًا في أن الفيلم سيضم الفنانة سوناكشي سينها.