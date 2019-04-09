فيديا بالان تريد التجسس على هذا النجم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

إذا طُلب من ممثلة “بوبي جاسوس” فيديا بالان Vidya Balan أن تتحول إلى العمل في الجاسوسية، فلأن أول مات تتجسس عليه هو النجم الكبير والميجا ستار أميتاب باتشان.

في برنامجها الإذاعي “Dhun Badal Ke Toh Dekho”، كشفت فيديا عن عادتها في فك رموز الناس في الحياة الحقيقية، وكانت فيديا في لقاء وموضوع للمناقشة، من خلال التفاعل مع الجمهور، الذي سألها عن الذين تريد ان تجسس عليهم في الحياة الحقيقية.

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والى جانب باتشان، اختارت بالان النجمة الثانية، وقالت إن الراحلة سريديفي كانت موضوعا مثاليا، وفي حين لم يسبق لي أن واجهت الحاجة إلى التجسس على شخص ما، ولكن أود أن أعرف كل شيء عنها”.

وفيما يتعلق سريديفي، قالت فيديا: “هناك شخص آخر كنت سأحب التجسس عليه، لكنها لم تعد وهذا هي الأسطورة سريديفي جي. انا من محبي سريديفي، واشعر بالنشوة لأني تلقيت أشادتها عندما قدمت أغنيتها المبدعة “Hawa Hawai” بينما كانت بيننا.

وفي السياق ذاته، كانت فيديا قد أعلنت أنها سوف تقوم بكتابة السيرة الذاتية والشخصية للفنانة الهندية الراحلة “سرديفي” التي رحلت عن عالمنا العام الماضي.