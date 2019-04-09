الفنانة الهندية ساني ليون: الهنود في أمريكا «متخلفون»

رنا صلاح الدين - لقد كان طريقًا طويلًا متعرجًا من صناعة الأفلام الأمريكية إلى بريق وشهرة بوليوود، وتقول الممثلة ساني ليون إنها وجدت قبولا في الهند المحافظة أكثر من الهنود في الولايات المتحدة.

ولدت ليون في كندا لأبوين هنديين، ذاقت شهرتها لأول مرة في صناعة الأفلام الأمريكية في عام 2001، وكان ظهورها على غلاف مجلتي Penthouse وHustler، الفرصة لتسويق مجموعتها الخاصة من الملابس الداخلية ولعبة الجنس.

وقالت إنها انتقلت إلى الهند لتتابع مسيرتها المهنية في بوليوود، مؤكدة إنها “لا تعرف شيئًا عن الهند الفتية”، وتتوقع أقل استقبال، لكن ما وجدته في الهند صدمها.

وتابعت لـ Indiatimes: ” الهنود في أمريكا مختلفون تمامًا عن الهنود هنا، فهم يعيشون في فقاعة هناك، وقد ربطوا أنفسهم بالهند المتخلفة، بينما تقدمت الهند إلى الأمام لكنهم ما زالوا في مكان ما منذ عدة سنوات.

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وأضافت: “لأنهم موجودون في هذه الأرض الأجنبية، فهم يحاولون التمسك بأيديولوجيات أو قيم ثقافية، أو دينهم، أو أنهم يحاولون التمسك بكل ما يستطيعون، حتى لا يفقدونه”. “لقد مررت بالكثير من رسائل الكراهية، الكثير من السلبية من المجتمع الهندي هناك في سن مبكرة للغاية”.

تجربة ليون في المجتمع الهندي في أمريكا ليست تجربة غير عادية، في كثير من الأحيان، تتشبث مجتمعات المهاجرين بما يعتبرونه قيم تقليدية لأوطانهم، حتى مع تحديث هذه الأوطان والمضي قدمًا فيها. يقال إن المهاجرين الأيرلنديين إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر أصبحوا “ايرلنديين أكثر من الأيرلنديين أنفسهم”، بينما شكل الأمريكيون الإيطاليون أندية أخوية ومنظمات سياسية للحفاظ على تراثهم.

أحدث مشروع لنجمة بوليوود في الوقت الحالي، عبارة عن سيرة حياة عن حياتها تدعى “كارنجيت كور: قصة Untold Story of Sunny Leone”.

بصرف النظر عن العمل التلفزيوني، تستهلك الأمومة الآن الكثير من وقت ليون، حيث تبنت الممثلة وزوجها، دانيال ويبر، طفلة صغيرة في عام 2017، وأنجبت صبيان توأمين بعد عام.