أميتاب باتشان يتحدث عن الحياة الأسرية وعلاقته بأحفاده

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحدث أميتاب باتشان عن ولعه المعروف بشكل مفرط لأسرته، وكونه جد للطفلة اراديا Aaradhya، ابنه ابهيشيك وايشواريا راي باتشان، كما أن لديه حفيدين لابنته شويتا هما نافيا نافيلي أجستيا.

قال أميتاب في أثناء ظهوره في برنامج حواري: “لقد أحببتهم جميعًا، عندما أرغب في إفساد أحفادي، فأنا أشعر أن والديهما لا يجرؤون على معارضتي”.

وأضاف: ” لا تزال اراديا Aaradhya، وتقوم بتدمير مكتب العمل الخاص بي، لأنها تريد استخدام هذا القلم وتريد أن تكتب الأشياء وتريد ان تلعب على الكمبيوتر المحمول. انها تجلب فرحة هائلة وتجربه جميله “.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أي شيء قد تغير بعد انضمام ايشواريا إلى الأسرة، قال اميتاب: “لم يتغير شيء بالنسبة لنا، بل كان الأمر بمثابة خروج أبنة ودخول أخرى”.

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وفي حديثه عن ذكرياته من الماضي وحواراته المميزة، قال أميتاب: “لا تبدو الحوارات براقة مثل الجيل الحالي الذي يسحب المشاهد المذهلة بسهولة، لكنني سعيد لأن معجبي ما زالوا يحبون ذلك”.

وأضاف: “هناك عدد أكبر بكثير من السيدات في الأفلام اليوم، في عصرنا كان هناك اثنين فقط - السيدة الرائدة والأم، من الرائع اليوم رؤية هذه الفتيات الصغيرات يعملن في جميع أنواع الأعمال”.

في سياق مختلف، يواصل الفيلم الهندي “بادالا” بطولة أميتاب باتشان نجاحاته المتوسطة على شباك التذاكر، بعد طرحه في وقت سابق.

يُذكر أن الفنان العالمي أميتاب باتشان يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم ” Brahmastra” من بطولة عليا بهات، ورانبير كابور، ومن إخراج ايان موخرجي.