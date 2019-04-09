هوما قريشي تجد صعوبة في الحصول على أدوار نسائية قوية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول الممثلة الهندية هوما قريشي إنه من الصعب الحصول على شخصيات نسائية مكتوبة جيدًا في الأفلام والسيناريوهات، والتي تعتقد أنها انعكاس لكيفية عدم رغبة المجتمع دائمًا في أن تكون المرأة قوية وذات آراء.

ظهرت الممثلة في العديد من الأفلام التي نالت استحسانا كبيرا مثل سلسلة “Gangs of Wasseypur” و“D Day” و“Badlapur”، من بين أمور أخرى، حيث كان لها دور قوي في تدعيم الشخصية النسائية.

وقالت قريشي بحسب ما نقله gulfnews “من الصعب الحصول على سيناريوهات مكتوبة بشكل جيد، نحن كمجتمع لا نحب النساء القويات، نحن نحب النساء اللائي لا يتحدثن عن ما يفكرون به ويشعرون به. هذا ينعكس في أفلامنا أيضًا “.

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الممثلة كانت تتحدث على هامش إطلاق مجموعة Forevermark للماس، وقالت “هناك تغييرًا في طريقة ظهور الرواية النسائية على الشاشة، وذلك بفضل المزيد من إشراك النساء داخل وخارج الشاشة. “هناك الكثير من الكاتبات والمخرجات والمنتجات والممثلات اللاتي يغيرن اللعبة”.

في سياق العمل المهني، سيتم عرض فيلم “ليلى” بطولة الممثلة التي تبلغ من العمر 32 عامًا، الذي سيتم بثه على Netflix بدءًا من يونيو.

تستند دراما، “ليلى” التي شارك في تأليفها ديبا ميهتا وشانكر رامان وباوان كومار، إلى كتاب براياج أكبر الذي يحمل نفس الاسم، ويدور حول أم تبحث عن ابنتها ليلى التي فقدتها في وقت مأساوي، تتعامل مع مختلف المصاعب في سياق بحثها، في قصة الشوق والإيمان والخسارة.