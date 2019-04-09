والد سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده بصورة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الفنان المغربي البشير عبدو، نجله، النجم سعد لمجرد، بمناسبة عيد ميلاده، وفاجأ فانز صاحب أغنية «المعلم» بصورة للفنان الشاب من طفولته في إحدى حفلات عيد ميلاده.

الصورة ظهر فيها سعد طفلاً بين والديه، البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، وارفقها البشير بتعليق مؤثر كتب فيه: «عيد ميلاد سعيد ولدي الغالي سعد ، أنا و والدتك نحبك أكثر من اللي تتصور».

وأضاف: «نسأل الله أن يمتعك بالصحة و العافية و بداية هذه السنة تكون مليئة إن شاء الله بالمفاجئات السارة في حياتك يا رب، الله يرضي عليك يا عزيز يا غالي»، حيث تلقى والد النجم المغربي تهاني متابعيه، متمنيين لسعد عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

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من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «بدك إيه»، آخر ما طرحه سعد لمجرد، حيث حقق الكليب 6 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ48 ساعة فقط، وقد اعتبرها الفنان هدية للفانز بعد اطلاق سراحة مؤخراً على خليفة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية أغسطس الماضي.

يُذكر أن سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها خلال العام الجاري 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

وتعود قضية الاغتصاب الثانية إلى شهر أغسطس الماضي في سان تروبيه، حيث شهد أحد العاملين في الفندق، الضحية التي تقدمت بشكوى ضد سعد لمجرد تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب، وذلك حسبما أكد موقع mediapart fr الفرنسي.