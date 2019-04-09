صلاح عبدالله معلقا على "قيد عائلي": "شغلاتنا حلوة بس متعبة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح فيها كواليس مسلسل قيد عائلي".
وغرد عبدالله قائلاً: "هقولكم على سر، المشهد الأخير في الحلقة الثامنة اللي اتذاعت انهاردة ده أول مشهد صورته في قيد عائلي، وكنت لسة بدور على فضل الخولي، وبعد ما شفته عمال أسأل نفسي لاقيته ولا لأ؟!"، وأنهى تعليقه قائلاً: "شغلاتنا حلوة بس متعلة ومعذبة".
ويحرص صلاح عبدالله على التواصل مع جمهوره ومتابعيه بنشر صور وفيديوهات وأشعار في أغلب الأحيان عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن صلاح عبدالله يشارك ببطولة عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل هوجان" بطولة النجم محمد أمام، ومسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر مشاركتهم ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.
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