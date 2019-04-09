هايلي بالدوين تروج لماركة ملابس بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية الشابة هايلي بالدوين، مجموعة من اللقطات الجديدة، لأحدث جلسة تصوير لها روجت من خلالها لماركة Levis على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

العارضة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، هايلي بالدوين خضعت لجلسة تصوير للماركة، وكانت قد حصلت هايلي بالدوين على حقوق الترويج لماركة levis بدلا من المغنية ريتا أورا، وذلك بالولايات المتحدة وبريطانيا.

وكانت العارضة والنجمة الأمريكية الشهيرة هايلي بالدوين، زوجه النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، قد خطفت الأضواء مؤخرا، وذلك عبر لوك جديد أقدمت عليه وفاجأت به متابعيها ممن يحرصوا على زيارة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل دائم.

وقامت العارضة الشهيرة البالغة من العمر 22 عاما، بتغيير لون شعرها للمرة الأولي بعدما اشتهرت دائماً بشعرها الأشقر حينما صبغته بالبينك مؤخراً مثلما تظهر فى الصور التي التقطتها لها عدسات مصوري الباباراتزي داخل شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية.