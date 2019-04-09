ندى بسيوني تدعم النادي الأهلي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعمت الفنانة المصرية ندى بسيوني، النادي الأهلي في الأزمة التي يمر بها في الوقت الحالي بعد هزيمته بخمسة اهداف مقابل لا شيء أمام نادي صن دوانز في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وقالت ندى عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «بالواقع والمنطق شبه مستحيل تأهل الأهلي لنصف النهائي، لكن ليه ما نحلمش بعودة تاريخية تمحو هذه الهزيمة السوداء السلبية لفوز ايجابي يسجل في التاريخ».
وأضافت: «إحنا لسه فاكرين ريمونتادا برشلونة مع باريس ونسينا هزيمة البارسا الثقيلة! أدعم الأهلي جمهور كبير جمهور عظيم».
وتابعت: «توضيح بس لخفاف الظل اللي بيتكلموا عن مقارنة الأهلي ببرشلونة .. لا الأهلي برشلونة ولا صن داونز باريس سان جيرمان ودي الرسالة اللي حابة حضراتكم تعرفوها بس».
وتقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، وقال حسام عاشور كابتن الفريق إنه نيابةً عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات.
وقال إن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة.
كما ناشد الجماهير بالوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر.
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