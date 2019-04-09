نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأحضان وقبلات مع زوجها في حفل الـ ACM.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الاسترالية نيكول كيدمان أن تخطف أنظار الحضور والمصوريين خلال حفل توزيع جوائز Academy of Country Music Awards في نسخته الـ54 بلحظات رومانسية جمعت بينها وبين زوجها المطرب كيث إربان.

النجمة العالمية ظهرت وهي تحتضن وتقبل كيث إربان الذي حصد جائزة فنان العام، كما نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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والجدير بالذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من كيث إربان في 2007، وأنجبت ابنتها الاولى منه Sunday Rose بعد عام واحد من ارتباطهما وخلال 2010 أنجبت طفلتها الثانية Faith Margaret.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد التقطت مجموعة من الصور للممثلة والنجمة الاسترالية ​نيكول كيدمان، وذلك​ خلال تصويرها أحد المشاهد المؤثرة في مسلسلها الجديد The Undoing.

النجمة العالمية ظهرت في الصور وكأنها تصرخ وتبكي مرتدية معطف شتوي، حيث أنها تجسد في العمل دور معالجة نفسية، كما يجسد الممثل البريطاني هيو جرانت دور زوجها الذي يفقد في ظروف غامضة فتعيش حياة مضطربة.