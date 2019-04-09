شاهد برومو فيلم Missing Link.. وهذا موعد طرحه الصالات السينمائية

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم Missing Link البرومو الدعائي الخاص بالعمل تمهيدًا لبدء عرضه يوم 12 نيسان/أبريل الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
تدور قصّة الفيلم حول السيد (ليونيل فروست) الذي يعتبر نفسه المحقق الأول في الأساطير والوحوش في العالم، فتكون فرصته الأخيرة للإنضمام لنخبة المغامرين هي السفر عبر الهادئ إلى الشمال الغربي لأمريكا لإثبات وجود مخلوق إسطوري.
تجدر الإشارة إلى أن الفيلم من بطولة زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، وهو من تأليف وإخراج كريس بتلر.
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