فيلم وثائقي عن قصة حياة بيونسيه.. قريبًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد شبكة نتفليكس الأمريكية لطرح فيلم وثائقي بعنوان Homecoming يتناول قصة حياة النجمة العالمية بيونسيه.

وأعلنت نتفليكس عن العمل عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث من المقرر إطلاقه يوم 17 نيسان/أبريل الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن بيونسيه تملك ماركة عالمية بنفس اسم الفيلم Homecoming، وكانت قد قدمت منذ فترة منحة دراسية تحمل اسم Homecoming Scholars Award Program.