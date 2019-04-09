دينا الشربيني في أزمة.. فهل عمرو دياب السبب؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يواجه مسلسل “زي الشمس”، الذي من المفترض أن تخوض من خلاله الممثلة المصرية دينا الشربيني سباق الدراما الرمضاني المقبل، أزمة كبيرة بسبب خلاف بين مخرجته كاملة أبو ذكرى والجهة المنتجة للعمل.

ورغم أن السبب الذي حُكيَ بين فريق عمل المسلسل أن الخلاف سببه غضب الشركة المنتجة من بطء كاملة أبو ذكرى في معدلات التصوير رغم قرب حلول شهر رمضان، لكن الحقيقة التي لا يعلمها الكثير أن كاملة تمّ استبعادها من العمل لاعتراضها على تقديم النجم المصري عمرو دياب الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل، وفقاً لما ذكرته بعض المصادر.

وجاء أيضًا في المعلومات أنها كانت ترغب في إسناد هذه المهمة لشخص متخصص في تقديم الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية، ومن هنا بدأ الخلاف ينشب بينها وبين الشربيني والشركة المنتجة.

وفي النهاية، نجحت جهة الإنتاج في الإستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز ليقوم بدور أبو ذكرى، ويتولى مسؤولية الإخراج وذلك في وقت قياسي وبسرعة شديدة.

ورفضت المخرجة أبو ذكرى التعليق على هذه الأزمة وأغلقت هاتفها، واكتفت بكتابة كلمات من خلال حسابها على “فايسبوك” قالت فيها: “لن أرد على جحر الأفاعي”.