سماح أنور: أتمنّى لو ولدت ذكرًا!

متابعة بتجــــــــــــرد: نظرًا إلى أن نظرة المجتمع العربي والشرقي للمرأة والأنثى بشكل عام، تسبّب لها انزعاجاً كبيرًا، أكّدت الممثلة والمخرجة المصرية سماح أنور أنها تتمنّى لو ولدت ذكرًا.

وقالت خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية: “مجرد لكونها أنثى، تكون مستباحة أو تابعة، وهذا حديث مغلوط. لهذا كنت أتمنى لو كنت رجلًا”.

وأشارت أنور إلى أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، وأن كل ما تردد عن زواجها أكثر من مرة ليس له أساس من الصحة، وأن سبب عدم تكرارها تجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها.

أمّا عن علاقتها بالفنان سمير صبري، فأكدت أن علاقتها به حقيقية، وهي بالفعل تحمل مشاعر حب تجاهه، ولكنه حب من نوع آخر، موضحة أنه كان هناك مشروع زواج بينهما منذ سنوات ولكنه لم يكتمل، غير أن علاقة الصداقة ما زالت مستمرة بينهما.