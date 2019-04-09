هيفاء وهبي بإطلالة صارخة في أحدث جلسة تصوير

متابعة بتجــــــــــــرد: تُفاجئ النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ متابعيها، في كل مرّة، بلوك جديد ومختلف لم يسبق أن ظهرت فيه من قبل. وأطلّت عليهم هذه المرة بصور جديدة نشرتها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بالأبيض والأسود.

وبدت هيفاء وهبي بلوك جريء وجديد حبست فيه الأنفاس بجلسة تصوير خاصة ارتدت فيها معطفًا من الفرو واعتمدت تسريحة الشعر القصير ومكياج قوي ومميّز.

تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي تعيش حتى يومنا هذا، نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا.