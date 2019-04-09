ليلى كولينز بالـ"بيجاما" على السجادة الحمراء.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت النجمةُ البريطانيةُ ليلى كولينز، خياراتها الجريئة على السجادة الحمراء وفي الأمسيات.

وظهرتْ كولينز البالغة من العمر 30 عامًا أثناء مشاركتها في فعاليات الحدث السنوي الرابع "The Contenders Emmys" في لوس أنجلوس يوم الأحد إلى جانب دومينيك ويس، شريكها في فيلم Les" Misérables"، البالغ من العمر 49 عامًا.

وارتدتْ كولينز زيًّا أحمر يشبه البيجاما الحرير، مكونًا من قطعتين برسوم هندسية، وأضافت لمسةً له، حيث ارتدت زوجًا من الصنادل المفصّلة بالريش.

وتحدّثت الممثلة الشابة عن دورها في فيلمها الجديد، لكنها لم تتحدّث عن حياتها الشخصية، بعدما أثارت شائعات عن المواعدة مع الممثل الأمريكي، نوح سينتينيو، بعد انشقاقها عن الممثل جيمي كامبل باور، بعد علاقة دامت خمس سنوات.

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وانفصل الزوجان خلال فصل الصيف، بعد أن أدركا أنهما "غير مناسبين" لبعضهما البعض، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وكانت كولينز قد قالت في تصريح سابق، إنها تعتبرُ العام الجاري خطوة كبيرة في سبيل تحقيق حلمها والفوز بالجوائز السينمائية التي تعتبرها تتويجًا لمشوار ومجهود أي فنان.

وتُصوّر كولينز حاليًا 3 أفلام من المقرّر عرضها منتصف العام الجاري، بينها فيلم الإثارة "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile"، ويُشاركها بطولته النجم الأمريكي، زاك إيفرون.