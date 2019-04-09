هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة وحكيم أمام سيارته الفارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهر فيها بإطلالة مثيرة.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بشقيقاتها ميس ودانا حمدان.

حكيم

نشر المطرب الشعبي حكيم، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة استعرض فيها سيارته الفارهة.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرتها تحمل "غزل البنات".

إليسا

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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة ميما الشامي.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها من حمام السباحة.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرتها بإطلالة جريئة.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بقفطان مغربي وردي اللون.​