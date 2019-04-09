النشرة الفنية| شعبان عبدالرحيم يغني للدستور وتفاصيل أزمة عبدالحليم حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الإثنين، عددًا من الأخبار الفنية منها ما كان متعلقًا بمنذر رياحنة، والفنان محمد صبحي، وعمرو دياب. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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