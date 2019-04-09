بعد غضب نجل البزاوي.. بوستر جديد لـ "كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بوستر جديد لفيلم "كازابلانكا"، ظهر فيه رفقة الفنان محمود البزاوي.

يأتي ذلك بعدما أبدى المخرج أكرم محمود البزاوي، اعتراضه على البوستر الذي تجاهل والده.

علق كرارة على البوستر الجديد: "لو الحرب ابتدت هتزعل يا بزاوي". وشارك الصورة مع محمود وأكرم البزاوي.

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وكان أكرم البزاوي نشر، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، البوستر الأول للفيلم، وعلق قائلاً: "في رأيي الشخصي ناس كتير بتعرف تتصور بس مش الكل بيعرف يمثل، وأسف لو كنت منحاز قوي في كلامي لأبويا بس زي ما قولت ده أبويا اللي نجاحه بيسعدني أكتر ما بيسعدني نجاحي، ملحوظة: أبويا قالي إنه عامل دور مهم في الفيلم ده، ويمكن بيكدب عليا و طالع كومبارس، ساعتها هتأسف على البوست".

وبعدما نشر أمير كرارة البوست، كتب أكرم البزاوي: "متشكر جدًا لتقدير الناس وإنهم فهموا كلامي صح وما تفهمش غلط وأحب أشكر أستاذي وحبيبي أمير كرارة إنه أهتم وفهم أنا بتكلم في إيه وبشكره جدا إنه استحملني أنا بحب حضرتك جدًا".

الفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وإخراج بيتر ميمي. والفيلم هو التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.​

