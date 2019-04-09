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كاظم الساهر يكشف عن مواعيد حفلاته الغنائية في السعودية

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أعلن النجم العراقي كاظم الساهر، أنه سيحيي 3 حفلات غنائية له في المملكة العربية ، خلال الشهر الجاري.

ونشر الساهر ”البوستر“ الخاص بالحفلات خلال حسابه الرسمي، على موقع ”تويتر“.
وتأتي الحفلات الثلاث في مناطق مختلفة بالمملكة إذ يقام الأول في مدينة جدة يوم 18 أبريل، والثاني في مدينة الخُبر يوم 19 أبريل، فيما يلتقي الفنان العراقي جمهور العاصمة الرياض في الحفل الثالث يوم 20 أبريل الجاري.
يُذكر أن الفنان العراقي كاظم الساهر، أحيا أول حفل غنائي له في السعودية، في يوليو 2018، وكان ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ بمدينة الطائف غرب المملكة.

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