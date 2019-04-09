تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة سمية الخشاب ووالدتها، وهما يؤديان فريضة العمرة. العمرة. يشار إلى أن الخشاب سافرت إلى السعودية لتكريمها فى ملتقى المرأة السعودية، كما أحيت حفلا غنائيا على هامش حضورها الملتقى فى 4 أبريل الجارى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها بـ"ختم الرسول" .. سمية الخشاب تؤدى مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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